Blüh-Quartett per Handy

Früher haben wir Auto-Quartett gespielt, um uns per Karten spielerisch mit anderen zu messen. Neulich hab ich mit Freundinnen eine Art Blüh-Quartett gespielt, aber per Whatsapp: Wer hatte bei der jahreszeitlich eher unpassenden Wärme schon die tollsten Frühblüher im Garten? Unsere Blumen-Battle klickte erst so ein bisschen vor sich hin, nahm dann aber Fahrt auf: Schneeglöckchen, Krokusse, Mini-Narzissen… Okay, ich war so frei und hab erklärtermaßen ein bisschen falsch gespielt: Auf meinen Fotos waren die Schneeglöckchen-Ansammlungen besonders groß – was daran lag, dass ich mit unserer Hündin im Wald unterwegs war und es da blütenmäßig schon richtig zur Sache ging. Einige kühle, stürmische und verregnete Tage weiter hab ich am Samstag vor der heimischen Terrasse eine Entdeckung gemacht, mit der ich alle ausstechen werde: In einer hinter dem Schmetterlingsflieder halb vergessenen Zinkschale haben sich knallrosa Hyazinthen aus ihren Zwiebeln ans Tageslicht gekämpft! Jetzt muss ich sie nur noch fotomäßig schick in Szene setzen...

