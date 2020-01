Durchgemogelt

Okay… hab ich da irgendwas nicht richtig verstanden? Es ist Donnerstagmittag, ich stehe auf dem Weg zum Termin mit dem Auto am Ende der Poststraße, um nach rechts in den Schachtweg abzubiegen. Bin schon halb dabei, als ich kurz hinter der Kurve ein Absperrgitter vor der rechten Fahrtrichtung entdecke, garniert mit einem roten Einfahrt-verboten-Schild. Aber da waren doch... da sind doch just vor mir zwei Autos trotzdem da gefahren und dann in die Seilerstraße abgebogen... Ist aber jetzt eindeutig nicht mehr erlaubt. Also links herum und dann weiter. Im Rückspiegel sehe ich noch, wie die nächsten Autos entgegen der Einbahnstraße drauflosfahren. Als ich vom Termin zurückkomme – das gleiche Spiel. Ich habe das neue Stück Einbahnstraße kaum passiert, kommen welche angekurvt und mogeln sich ungeniert bis zur Seilerstraße durch...

