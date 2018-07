Friedlich!

Perfektes Wetter, ein tolles Programm , gute Musik, Shopping nach Lust und Laune, jede Menge fröhliche zufriedene Besucher und kaum Einsätze für Polizei und Sicherheitsdienste – das Festwochenende zum Achtzigsten wird als rundum gelungen in die Geschichte der Stadt eingehen. So wie schon der Tag der Niedersachsen. Einen Unterschied gab es aber schon: Damals – vor dem Hintergrund diverser Anschläge – war die polizeiliche Überwachung deutlich sichtbarer. Diesmal hat sich die Polizei nach „langem Beratschlagen“, wie Einsatzleiter Peter-Otto Kühne sagt, dafür entschieden, dass „wir mehr im Hintergrund agieren, aber trotzdem im Ernstfall sofort präsent sein können.“ Veranstaltungen sollten eben nicht zu „Polizei-Festspielen“ werden. Ein gutes Konzept, das auch – bei aller Vorsicht – nicht von vornherein Ängste schürt. Es stimmt optimistisch, dass so etwas zuweilen noch möglich ist.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder