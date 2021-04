27 Fallersleber Jugendliche erhalten Firmsakrament

Der Hildesheimer Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger hat kürzlich, 27 Jugendlichen der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Fallersleben das Sakrament der Firmung gespendet. Wie die Gemeinde mittelte war es aufgrund der Corona-Einschränkungen die erste Firmung im Bistum Hildesheim in diesem Jahr. Sie fand wegen des größeren Platzangebotes in der St.-Bernward-Kirche statt.

Im Januar 2020 begann die Firmvorbereitung mit monatlichen Treffen an einem Samstagnachmittag. Mit diesem Konzept sollten die Jugendlichen auf den Empfang des Firmsakraments vorbereitet werden. Die Firmung selber sollte im Oktober 2020 stattfinden, was die Corona-Pandemie jedoch verhinderte.

Zwei Firmmessen in Fallersleben

Wegen der eingeschränkten Besucherzahl bei den Gottesdiensten gab es kürzlich zwei aufeinanderfolgende Firmmessen. Neben dem Firmling und seinem Firmpaten durften nur noch zwei Personen aus der Familie an den Gottesdiensten teilnehmen. Aber die Gottesdienste wurden gestreamt, und so konnten die übrigen Familienangehörigen die Firmung wenigstens am Bildschirm miterleben.

red