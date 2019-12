Der Weihnachtstreff in Fallersleben ist ein Besuchermagnet

Nach knapp drei Wochen Budenzauber und besinnlicher Geselligkeit wurde beim Weihnachtstreff der Blickpunkt-Fördergemeinschaft am Brunnen am Piepenpahl am Dienstag die letzte Bockwurst gegessen und der letzte Glühwein ausgeschenkt. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz. Auch am Finaltag war...