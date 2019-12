Museumsrundgang in Fallersleben: Jugend protestiert mit Kleidung

Fesch sieht er aus: der junge Heinrich Hoffmann. Noch hat er seinem Namen nicht „von Fallersleben“ angefügt, aber jungdeutsch ist er. Und auch so gekleidet. In Anlehnung an Luthers Reformation in Schwarz und Weiß. „Darin drückte er Widerspruch aus“ zur damaligen aristokratischen Gesellschaft,...