Kita-Kinder sind stolz auf ihr erstes Sportabzeichen

Noch zeitiger in seinem Leben kann man das Sportabzeichen nicht erwerben. Am Donnerstag war es bei den Kindern der VfB-Bewegungskita so weit. 24 Kinder, die nach den Ferien ihre Schulzeit beginnen werden, erwarben das offizielle Mini-Sportabzeichen des Landessportbundes (LSB) Niedersachsen. Damit...