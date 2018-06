Bandfestival feiert Premiere im Festzelt

Wer gehofft hatte, dass es dieses Jahr ja wohl nicht wieder so heiß wird wie im vorigen Jahr, muss sich luftig anziehen: Auch zur 415. Auflage des Volks- und Schützenfests sind bis zu 32 Grad angesagt. Schon am Donnerstag soll es 30 Grad heiß werden. Allerdings drohen Gewitter nach aktueller Vorhersage erst ab Freitag.

Anders als vor einem Jahr: Damals nahm die Eröffnungsvesper am Donnerstag so richtig Fahrt auf, als mitten im dicksten Gewitter im Festzelt der Strom ausfiel und die Menge zur Musik der Big Band Tappenbeck und im Handy-Lichtschein unzähliger Taschenlampen-Apps eine irre Party feierte. Immerhin: Die Tappenbecker sind auch am Donnerstag als Stimmungsgaranten dabei.

Musikalisches Neuland betreten die Organisatoren des traditionsreichen Fallersleber Fests – Ortsrat, Verwaltung und Uniformiertes Schützenkorps – mit dem Bandfestival „Rockin‘ Fallersleben“, das Festwirt Walter Stendel am Samstag bei freiem Eintritt im Festzelt auf der Hoffmannwiese zwischen Schloss und Hoffmannhaus veranstaltet: Vier Gruppen hat die Arbeitsgruppe Bandfestival ausgewählt, um auch dem jüngeren Publikum etwas zu bieten zum Volks- und Schützenfest.

Eine sehr lange Tradition hat dagegen der große Festumzug am Sonntag: „Früher marschierte das Schützenkorps vom Ratskeller zum Windmühlenberg“, hatte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist schon vorige Woche in Erinnerung gerufen. Und damit auf die weniger strapaziöse Variante verwiesen, die auch dieses Jahr wieder gewählt wird: Der Umzug marschiert nicht nur bergab – von der Karl-Heise-Straße durch die Oststadt und die Altstadt zum Festplatz an der Hoffmannstraße – sondern damit auch wieder die verkürzte Strecke, die 2016 wegen der großen Hitze kurzfristig gewählt worden war. Ganz bewusst geht es, um dort für Belebung zu sorgen, an der Großbaustelle an der Ecke Bahnhofstraße/Marktstraße vorbei – und damit auch am einstigen Ratskeller, der nun abgerissen ist.

Fester Bestandteil des Festumzugs sind die Speerträger, die schon seit fünf Jahren von Marcel „Zettel“ Ewald angeführt werden – als Begleiter fungiert wieder Jörg Moser aus der Arbeitsgruppe Schützenfest, der früher selbst Speerträger war. In Aktion tritt die Junggesellentruppe schon am Samstagmorgen, wo sie zu Beginn des großen Frühstücks losgeschickt werden.

Für frischen Schmuck an den Häusern der Altstadt und der angrenzenden Straßen sorgen die Waldmenschen: Sie fahren am Donnerstag in aller Früh in den Barnbruch, um Birkengrün zu schlagen und vor den Häusern verteilen. Damit die jungen Bäumchen bei der großen Hitze nicht schlappmachen, sollten die Wasserbehälter der Hausbesitzer diesmal wohl etwas größer ausfallen.

DAS KOMPLETTE SCHÜTZENFEST-PROGRAMM Donnerstag, 7. Juni Donnerstag, 7. Juni 6 Uhr: Treffen Waldmenschen zum Schlagen des Birkengrüns 18 Uhr: Antreten USK und Ortsrat am Schloss zum Abholen des Königs mit USK-Spielmannszug und Alte Garde Sülfeld 19.30 Uhr: offizielle Eröffnung mit Fahnenhissen vor dem Schloss mit musikalischer Begleitung USK-Spielmannszug und Alte Garde Sülfeld 20 Uhr: öffentliche Eröffnungs- Vesper mit Fingerfood im Festzelt, mit Big Band Tappenbeck, Leitung Bärbel Weist Freitag, 8. Juni Freitag, 8. Juni 6 Uhr: Wecken durch USK-Spielmannszug 11 Uhr: Kleines Frühstück im Festzelt mit Allertaler-Ableger, Leitung Eckhard Krebs 13.30 Uhr: Abholen Stadtfahnen am Schloss, Abholen König 14 bis 23 Uhr: Jahrmarkt für alle im Schlosspark 15 Uhr: Seniorennachmittag im Festzelt mit Kaffeetafel, Musik und Unterhaltung mit dem Maritimen Chor Wolfsburg sowie Ingrid und Helge Körtge (Eintritt frei) 16 bis 18 Uhr: öffentliches Königsschießen, USK-Heim Windmühlenberg, Shuttle-Service ab Hoffmannstraße 20.30 Uhr: Königsproklamation vor dem Schloss 22 Uhr: Fackel- und Laternenumzug, Start am Schloss 22.30 Uhr: Feuerwerk im Schlosspark Samstag, 9. Juni Samstag, 9. Juni 6 Uhr: Wecken durch USK-Spielmannszug 10 Uhr: Großes Bürgerfrühstück im Festzelt mit Stadtwerke- Orchester und Speerträger-Ausmarsch, Leitung Bärbel Weist 14 bis 23 Uhr: Jahrmarkt für alle im Schlosspark 14.30 Uhr: Kinderfest im Festzelt, Wolfsburger Figurentheater-Compagnie spielt „Der Froschkönig“ (Eintritt frei) 19 Uhr: Premiere Bandfestival „Rockin‘ Fallersleben“ mit den Bands „Letters sent home“, „Into ashes“, „About béliveau“ und „Crowd above nine“, im Festzelt auf der Hoffmannwiese, Veranstalter Festwirt (Eintritt frei) Sonntag, 10. Juni Sonntag, 10. Juni 7 Uhr: Wecken durch USK-Spielmannszug 10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt mit Michaelis- und St.-Marien-Gemeinde 13.30 Uhr: Großer Festumzug mit Kinderumzug, Start Karl- Heise-Straße, verkürzte Route zum Festplatz 15 Uhr: Jahrmarkt für alle im Schlosspark 15 Uhr: Darbietungen der Musikzüge im Festzelt