Ist da jemand in Heiligendorf?

Heiligendorf Am Sonntag, 10. Juni, findet um 17 Uhr in der St.-Adrian-Kirche ein ganz besonderer, ein „anderer“ Gottesdienst statt. Musikalisch von Orgel und Gesang unterstützt, dreht sich alles um das Thema „Ist da jemand?“. Antworten auf diese Fragen werden auf besondere Art und Weise geboten, nahe an den...