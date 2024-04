Wolfsburg. Shopping-Queens und -Kings aufgepasst: Am Sonntag, 28. April, haben die DOW in der Wolfsburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Einkaufen und feiern – das ist am Sonntag, 28. April, in den Designer Outlets Wolfsburgs (DOW) und auf dem Nordkopf der Wolfsburger Innenstadt möglich. Die DOW laden am Erlebnissonntag zum Nordkopffest ein. In Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg, der Autostadt und weiteren regionalen Partnern wird der Nordkopf in einen kunterbunten Festplatz verwandelt. Neben einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm steht selbstverständlich am verkaufsoffenen Sonntag auch das ausgiebige Shopping in den DOW auf dem Programm.

„Jeder Erlebnissonntag in unserem Shopping-Center ist ein absolutes Highlight. Dass wir dieses Mal allerdings gemeinsam mit unseren tollen Partnern feiern können, macht das Ganze noch einmal zu etwas ganz Besonderem“, erklärt Center-Manager Michael Ernst. Wie für den Erlebnissonntag traditionell üblich, empfangen die Geschäfte ihre Gäste von 13 bis 18 Uhr.

VfL Wolfsburg und Autostadt unterstützen den Erlebnissonntag der DOW

Unter den Gästen werden die beliebten Stelzenläufer sein, die mit ihrer anmutigen Bewegungskunst bereits zur Weihnachtszeit Groß und Klein in Staunen versetzt haben. Der VfL Wolfsburg kümmert sich um das Wohl der kleinen Gäste und errichtet eine Hüpfburg, während Maskottchen Wölfi für Spaß und Unterhaltung zu haben ist. DJ HXL wird am Mischpult für die musikalische Untermalung sorgen. Für alle, die noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk für ihre Liebsten sind, bietet der Geschenke-Truck eine Fülle an Möglichkeiten. Zu bewundern gibt es außerdem bereits von Samstag, 27. April, an drei Oldtimer von VW, die nicht nur für Autoliebhaber ein echter Hingucker sind. Ebenfalls aus der Autostadt kommt der Beefclub Foodtruck, der die Gäste mit köstlichen Gaumenfreuden verwöhnen wird.

red