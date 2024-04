Wolfsburg. Die Wolfsburger Feuerwehren sind mit Großaufgebot zu einem Feuer im Hochhaus am Burgwall ausgerückt. Der Einsatzort ist abgesperrt.

Großalarm für die Wolfsburger Feuerwehren: In einem Hochhaus am Rabenberg war am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte die Feuerwehr-Leitstelle am frühen Abend auf Anfrage. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar.

Um 17.34 Uhr am frühen Samstagabend alarmierte die Leitstelle die ersten Kräfte zu dem Feuer im Hochhaus am Burgwall. Drei Löschzüge inklusive Rettungswagen rückten aus, im Einsatz sind neben der Berufsfeuerwehr unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Fallersleben, Vorsfelde, Stadtmitte und Ehmen. Insgesamt sind nach Angaben eines Sprechers rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Hochhaus-Brand in Wolfsburg: Feuerwehr hat Gebäude evakuiert

Nach ersten Informationen aus der Leitstelle kam es infolge des Feuers zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und drang unter schwerem Atemschutz in das Hochhaus vor. Nach Angaben des Sprechers wird derzeit noch von einer unklaren Zahl betroffener Personen ausgegangen. Unbestätigten Informationen zufolge soll es Verletzte gegeben haben, die mit Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht wurden.

Der Einsatzort nahe der Braunschweiger Straße ist großräumig abgesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

