Wunschkennzeichen sind in Wolfsburg beliebt, auch an der Rathausspitze. So bekam der frühere Oberbürgermeister Klaus Mohrs (Mitte) 2015 sein neues Dienstfahrzeug im Beisein von Fahrer Harald Schulz (links) vom damaligen Autostadt-Chef Otto Ferdinand Wachs übergeben. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann