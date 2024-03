Gardelegen. In Sachsen-Anhalt hat am Dienstagnachmittag eine Böschung nahe der Bahnstrecke gebrannt. Dies hatte Folgen für den Zugverkehr.

Ein Böschungsbrand in Mieste, der Ort gehört zu Gardelegen in Sachsen-Anhalt, hat am Dienstagnachmittag den Bahnverkehr durcheinandergewirbelt. Wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage berichtet, war gut eine Stunde die Strecke gesperrt. Ab 14 Uhr wurde der Abschnitt zunächst eingleisig, ab 14.45 Uhr sogar komplett gesperrt. Um kurz nach 15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Insgesamt waren elf Züge des Fernverkehrs zwischen Berlin und Wolfsburg betroffen. Wie die Bahn auf X mitteilte, warteten die Züge an geeigneten Bahnhöfen oder fuhren Umleitungen.

red