Wolfsburg. Die Wolfsburger Tafel freut sich über eine anonyme Spende. Doch die wäre fast im Müll gelandet. So steht es aktuell um die Tafel.

Große Freude bei der Wolfsburger Tafel: Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen staunten nicht schlecht, als sie ihren Briefkasten am Eingang der Tafel leerten. In einem Briefumschlag, beschriftet mit der Schriftart unserer Zeitung, entdeckten sie eine anonyme Spende im vierstelligen Bereich. Die Finanzspritze kommt gerade gelegen, denn der große Kundenzulauf in der Tafel sorgt für neue Herausforderungen.

Wolfsburger Tafel freut sich über anonyme Spende

Dabei wäre der Briefumschlag mit der anonymen Spende beinahe im Altpapier gelandet. „Der Brief war in einer großen Werbebeilage enthalten, und wir haben ihn erst gar nicht gesehen“, berichtet Rüdiger Schingale, Mitarbeiter der Wolfsburger Tafel. Die Spendensumme soll für ein neues Kundenverwaltungsprogramm genutzt werden. Dafür müssen neue Computer und Scanner gekauft werden. Die Kunden werden am Empfangstresen registriert und bekommen anschließend einen Tafelausweis, um Lebensmittel zu erhalten. Damit sollen das Anmeldesystem und der Besuch in der Tafel künftig vereinfacht werden.

Mitarbeiter der Tafel arbeiten in Wolfsburg an der Kapazitätsgrenze

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag werden die Lebensmittel an Bedürftige ausgeteilt. Jeder Kunde darf nur an einem der drei Ausgabetage kommen. Seit Juli 2023 können keine neuen Kunden mehr aufgenommen werden. Die Wolfsburger Tafel hat einen Neukundenstopp verhängt. „Alle Mitarbeiter arbeiten an der Belastungsgrenze, weil immer mehr Bedürftige zu uns kommen“, berichtet Schingale. Pro Tag kommen im Schnitt 200 Menschen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Zum Monatsende nimmt die Zahl der Kunden noch einmal deutlich zu. Besonders steigende Lebensmittelpreise sorgen laut Tafel für den starken Zulauf.

In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Bedürftigen deutlich zugenommen. Allein 700 Wolfsburger Kinder aus armen Familien sind auf die Lebensmittel der Tafel angewiesen. Damit die Zahl an Menschen auch versorgt werden kann, arbeiten rund 60 Ehrenamtliche in der Tafel. „Die Lebensmittelspenden gehen in der vergangenen Zeit deutlich zurück, weil die Supermärkte ihre Ware stärker disponieren“, erklärt Rüdiger Schingale. Das ist besonders ein Problem, wenn die Zahl der Kunden weiter steigt.

Anonyme Spenden sind in Wolfsburg keine Seltenheit

Die Tafel freut sich sichtlich über die anonyme Spende. „Solche Spenden kommen häufiger vor, und wir sind dankbar für die Wertschätzung unserer wichtigen Arbeit“, betont der Vorsitzende Hans Rühl. In den vergangenen Jahren sorgte ein anonymer Spender in Wolfsburg, aber auch in Gifhorn für Freude in mehreren karitativen Einrichtungen wie der Tafel, in Hospizen oder der Caritas.

