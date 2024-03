Wolfsburg. Kein Schleichverkehr mehr. Aber eine große Umleitung für alle. An Wolfsburgs umstrittenster Straßenbaustelle gelten bald neue Regeln.

Eine weiträumige Umleitung und unerlaubter Schleichverkehr über den Steimker Berg haben in den vergangenen Wochen bei Autofahrern wie Anwohnern für Unmut gesorgt. Bald ändern sich die Regeln. Ab Montag, 25. März, soll niemand mehr über den Steimker Berg fahren. Dafür müssen die Bewohner der Siedlung dann auch die Umleitung nehmen.

Die Stadt Wolfsburg kündigt beim Radwegebau an der Nordsteimker Straße einen neuen Bauabschnitt an. Die Baustelle rückt ein ganzes Stück stadteinwärts. Sie beginnt dann schon kurz hinter dem Walter-Flex-Weg und erstreckt sich bis hinter die Straße „Unter den Eichen“. „Daraus folgt, dass die Nordsteimker Straße vom Berliner Ring kommend stadtauswärts nur noch ein kurzes Stück bis zum Walter-Flex-Weg befahrbar ist“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Nordsteimker Straße in Wolfsburg bald schon ab Walter-Flex-Weg gesperrt

Die Stadt Wolfsburg kündigt eine Entlastung für die Bewohner und Bewohnerinnen an. Konnten Verkehrsteilnehmer auf dem Weg aus Wolfsburg heraus die Straßensperrung bislang (widerrechtlich) mit einer Schleife über den Steimker Berg umschiffen, müssen nun alle die ausgeschilderte Umleitung über die Dieselstraße, L290 und K111 nehmen. Das gilt dann allerdings auch für Bewohner der Waldsiedlung, die aus der Innenstadt nach Hause möchten.

„Die Verkehrsführung des zweiten Bauabschnitts führt zwangsläufig auch dazu, dass alle, die aus der Innenstadt stadtauswärts fahren wollen, die Umleitung nehmen müssen“, wird Oliver Iversen, Leiter Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination, in der Pressemitteilung zitiert. „Damit entspannt sich das Verkehrsaufkommen im Steimker Berg auch wieder. Wir liegen sehr gut im Zeitplan, und ab August wird der Verkehr wieder normal fließen können.“

Stadteinwärts bleibt die Einbahnstraßenregelung bestehen. Wer am Steimker Berg startet und in Richtung Nordsteimke fahren möchte, kann ausschließlich über den Ahornweg auf die Nordsteimker Straße abbiegen.

Straßensperrung auf der Nordsteimker Straße: Schleichweg ist bald zu

Angesichts der großen Kritik an der bisherigen Verkehrsführung und Rufen nach einer Baustellenampel mit Wechselverkehr erklärt die Kommune die Einbahnstraßenregelung erneut für alternativlos. Der Platz auf der Nordsteimker Straße sei begrenzt und werde sowohl zur Materiallagerung als auch für einen Sicherheitsabstand zu den Bauarbeitern benötigt. „Daneben wurde der Einsatz einer Ampel geprüft und der daraus resultierende Verkehrsfluss berechnet. Das Ergebnis: eine Überlastung des Berliner Rings und nachfolgender Knotenpunkte durch den sich zurückstauenden Verkehr“, erklärt die Stadtverwaltung.

Die neue Verkehrsregelung soll bis 31. Mai gelten. Insgesamt werden die Arbeiten bis in den August andauern.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red