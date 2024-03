Wolfsburg. Die entleerte Geldbörse wurde später wiedergefunden. Die Polizei sucht Zeugen. Außerdem: Besitzer eines Kinderfahrrads gesucht.

Unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag in der Porschestraße in Wolfsburg eine 84-jährige Frau bestohlen. Wie die Polizei berichtet, sollen sie ihr die Geldbörse aus der Handtasche genommen haben. Kurze Zeit später wurde das Portemonnaie ohne Geld wieder aufgefunden.

Die Seniorin war am späten Donnerstagvormittag in Begleitung ihrer Tochter in einer Bankfiliale in der Porschestraße und hatte Geld abgehoben. Im Anschluss machten sich die Frauen auf den Weg in die City-Galerie. Als die 84-Jährige in einem Geschäft ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Nach eigenen Angaben hatte die Seniorin ihre Handtasche über der Schulter getragen, jedoch vergessen, den Reißverschluss der Tasche zu schließen. Wann es zu dem Diebstahl gekommen ist, konnten die Frauen nicht angeben, da sie nichts bemerkt hätten.

Am frühen Nachmittag wurde die Geldbörse in der City-Galerie aufgefunden. Bis auf das Bargeld befanden sich noch alle Ausweise und Kreditkarten in dem Portemonnaie.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Taschendiebstahl gemacht haben, Hinweise auf den Täter geben können oder ebenfalls bestohlen worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Robert-Koch-Platz: Laptop und Tablet aus Auto gestohlen

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend am Robert-Koch-Platz in Wolfsburg aus einem geparkten Pkw zwei Mobilgeräte gestohlen.

Ein 32 Jahre alter Mann hatte am frühen Donnerstagabend sein Firmenfahrzeug am Robert-Koch-Platz geparkt. Nach etwa zwei Stunden kehrte er zurück und fuhr los. Während der Fahrt bemerkte er ungewohnte Geräusche und Wind und stellte erst dann fest, dass eine Scheibe des Pkw beschädigt war. Daraufhin schaute er im Fahrzeug genauer nach und bemerkte den Diebstahl von einem Laptop und einem Tablet, welche sich im Handschuhfach befunden hatten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Aufgefundenes Kinderfahrrad in Wolfsburg: Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei Wolfsburg sucht im Zusammenhang mit einem am 29. Februar in der Markgrafenstraße in Fallersleben aufgefundenen Kinderfahrrad (Marke Pucky) nach dem Eigentümer.

Am späten Donnerstagabend vergangener Woche befuhr ein Zeuge die Straße Hinterm Hagen in Richtung Mühlenkamp, als ihm ein unbekannter Mann auffiel, der ein Kinderfahrrad schob.

Dies kam dem Zeugen sehr merkwürdig vor, er verständigte deshalb die Polizei. Zeitgleich sprach der Zeuge den Unbekannten an, der auf ihn einen stark alkoholisierten Eindruck machte. Da der Mann nur Russisch sprach, kam eine Kommunikation nicht zustande. Der Unbekannte ging noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten ohne das Fahrrad in Richtung Bahnhof davon.

Der Mann war etwa 1,72 Meter groß und hatte schwarzes lockiges Haar. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und Jogginghose. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Kinderfahrrad der Marke Pucky. Trotz vorhandener Rahmennummer konnte das Zweirad bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Auch ist bisher nicht bekannt, ob das Fahrrad gestohlen worden ist.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Diebstahl oder zu dem Eigentümer des Fahrrades geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410.

Dieses Kinderfahrrad sucht in Fallersleben seinen Besitzer. © FMN | Polizei Wolfsburg

red