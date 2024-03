Wolfsburg. Eishockey-Klub und älteste Bäckerei der Stadt werden Partner. Geplant sind Kindergeburtstage in der Eis-Arena und spezielle Angebote.

Wer bisher noch keinen Zusammenhang zwischen frischen Brötchen und Eishockey herstellen konnte, dem werden die Grizzlys Wolfsburg und die Wolfsburger Bäckerei und Konditorei Cadera in Zukunft auf die Sprünge helfen. Der Eishockey-Erstligist und die älteste Bäckerei der Stadt sind seit dem 1. März Partner - und wollen diese nicht nur durch Bandenwerbung in der Eis-Arena mit Leben füllen.

Ihre Heimatverbundenheit ist den Grizzlys wichtig: Zuletzt trugen sie sogar spezielle Werker-Heimtrikots, nun gehen sie eine Partnerschaft mit der Bäckerei und Konditorei Cadera ein. © Sport | City-Press GmbH

Auf eine Zusammenarbeit bis zum Sommer 2026 haben sich DEL-Klub und Bäckerei verständigt. Es ist eine, die durchaus Sinn ergibt. Die einen zeigen Leidenschaft auf dem Eis, die anderen Leidenschaft in der Backstube. „Beide stehen außerdem für Teamgeist und ein überdurchschnittliches Engagement für unsere Region“, heißt es in der Cadera-Pressemitteilung. Und weiter: „Es kann nur gut werden, wenn sich zwei Wolfsburger Originale zusammentun.“

Spezielle Brötchen-Angebote an Heimspiel-Wochenenden

Ideen für die Partnerschaft gibt es genügend. An den Heimspiel-Wochenenden gibt es bei Cadera ab sofort ein „Starting-Six-Angebot“. Die ist eigentlich die Startaufstellung von Torwart plus fünf Feldspieler, in den 25 Filialen des Bäckers wird daraus: „Sechs Brötchen nach Wahl für drei Euro.“ Am kommenden Wochenende brauchen die Kunden darauf allerdings noch nicht zu hoffen: Die Grizzlys treten am Freitag (19.30 Uhr) zum letzten Hauptrunden-Spieltag bei den Straubing Tigers an, sind danach erst einmal bis zum 16./17. März spielfrei, ehe es im Play-off-Viertelfinale gegen den EHC Red Bull München geht. Ab dann dürften nun auch die Cadera-Kunden darauf hoffen, dass die Grizzlys möglichst lange in den Play-offs vertreten sind.

Das ist allerdings noch nicht alles: Als besondere Attraktion, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, werde es mit dem Start in die kommende Eishockey-Saison auch Cadera-Kindergeburtstage in der Eis-Arena geben, die über die Internetseite der Grizzlys gebucht werden können. „Dass unsere beiden Marken sehr gut zusammenpassen, wurde allen Beteiligten sehr schnell klar“, freut sich Simon Drühmel, Leiter Sponsoring und Business Development bei den Grizzlys, die bereits vier Mal das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht haben und 2009 Pokalsieger wurden.

Cadera-Geschäftsführer: Freuen uns, Teil der Grizzlys-Erfolgsgeschichte zu sein

Weitere spezielle Angebote sowie Aktionen mit den Wolfsburger Eishockey-Profis und Klub-Maskottchen Ben sollen folgen. „Wir freuen uns sehr darauf, Teil der Grizzlys-Erfolgsgeschichte zu sein“, sagt Ingmar Wolf-Doettinchem, geschäftsführender Gesellschafter bei Cadera. „Die Wolfsburger dürfen pünktlich zu den Play-offs gespannt sein, wo Brezel, Bär und Baumkuchen künftig gemeinsam auftauchen werden.“

Cadera ist die älteste Bäckerei der Stadt. Gegründet wurde sie bereits 1853 in Köln, 1943 zog sie nach Wolfsburg um. Das Unternehmen wurde im Sommer 2018 von der Familie Wolf-Doettinchem übernommen. Es hat 25 Filialen und rund 250 Mitarbeitende. red