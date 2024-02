Wolfsburg. Der kleine Concept Store in der Altstadt von Fallersleben zieht bald um. Das Blickfang-Team hat dann viel mehr Platz für schöne Dinge.

Diese Frauen brennen für das, was sie tun: Wer den kleinen Concept Store „Blickfang“ in der Fallersleber Altstadt betritt, kann das spüren. Prallvoll mit einem Mix aus Mode, Schmuck, Präsenten, Postkarten, Geschirr und Wohn-Accessoires, folgt das Geschäft einem Konzept, das so in Wolfsburg einmalig ist. Nun wagt das Team einen Umzug, um noch mehr schöne Dinge anbieten zu können.

„Blickfang – Für das Schöne im Leben“ – das ist das Konzept von Inhaberin Michaela Gebensleben. Auf Instagram wirbt sie mit dem Slogan „Blickfang – Das Geschäft mit Herz“. Der gemütlich-stilvoll dekorierte Laden in der Westerstraße 35 hat seit Oktober 2017 eine Lücke in der Fallersleber Geschäftswelt geschlossen. Damals eröffnete die Inhaberin das Geschäft gemeinsam mit einer Freundin, die sich später zurückzog, unter dem Namen „Blickfang, Perlen und mehr“.

Concept Store in Wolfsburg bietet Mode, Taschen, Deko und mehr

Schon seit einigen Jahren bietet das Blickfang-Sortiment deutlich mehr als Perlen: Damenmode von Mänteln, Pullovern und Blusen bis hin zu Hosen, Handtaschen, witzige Postkarten, besonderes Geschirr, Tisch-Dekoration und Wohn-Accessoires, Geschenkartikel wie Mutmacher-Kerzen oder Honig aus dem Harz, und wie schon seit Anfang an Schmuck in Form von Ketten, Ringen und Armbändern.

Harte Zeiten brachen wie für die gesamte Branche mit der Corona-Pandemie über das Team herein. Also entwickelten die Frauen schon damals den Whatsapp-Account, auf dem sie inzwischen täglich rund 50 Fotos im Status posten, um die Kundschaft zu inspirieren. Besonders in der sei das von den Kunden geschätzt worden und werde auf deren Wunsch fortgeführt, berichtet das Blickfang-Team, inklusive Chefin acht Frauen, von denen sich eine nur um Sozialen Medien kümmert. „Das war unser Durchbruch, es war ein Lichtblick für die Kunden.“

Geschäft „Blickfang“ zieht innerhalb der Fallersleber Altstadt um

So kam das Team relativ gut durch die Pandemie, trotz Herausforderungen wie zur Veranstaltung „Kunst & Licht“, als das Geschäft mitten in der Corona-Zeit wegen der geringen Größe keine Kunsthandwerker präsentieren durfte und maximal zwei Kunden erlaubt waren. Oder als coronabedingt die Mädels-Abende zeitweise gar nicht stattfinden durften.

Die beengte Größe war es nun, die Michaela Gebensleben zum Umzug innerhalb der Altstadt bewogen hat, nur wenige Meter entfernt: In der Westerstraße 30, wo zuletzt ein Gold- und Pelzhandel, zuvor das Reisebüro „Briotours“ und ganz früher „Zweirad Westhoff“ ansässig war, feiert der Blickfang am Donnerstag, 4. April, ab 16 Uhr die Geschäftseröffnung; die Verkaufsfläche verdoppelt sich von rund 40 auf etwa 80 Quadratmeter.

Ladeninhaberin in Fallersleben wagt mutigen Schritt im Team

„Es ist hier wirklich zu klein geworden“, sagt die Inhaberin beim Besuch unserer Zeitung. „Es soll alles mehr Platz haben, um schöner präsentiert zu werden. Wir wollen den Schwerpunkt Kleidung erweitern und die Produkte besser in Szene setzen.“

Der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage zum Trotz macht Michaela Gebensleben den mutigen Schritt. „Ich wurde schon vor einem Jahr angesprochen und habe lange überlegt“, gesteht sie. Viel zur Entscheidung beigetragen haben ihre Mitarbeiterinnen: „Wir sind wirklich ein Team. Ich freue mich sehr, dass ich so viel Glück habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal meinen festen Job als Erzieherin in der Johannes-Kita am Rabenberg aufgeben würde, um dieses Abenteuer zu wagen. Und ich habe das nie bereut.“

Ob es bald einen Nachmieter in ihrem Noch-Ladenlokal geben wird, vermag die Inhaberin nicht zu sagen. Bevor vor gut sechs Jahren der Concept Store dort einzog, war in den Geschäftsräumen zuletzt das Secondhand-Geschäft „Mausekind“ für Kinderkleidung ansässig.

