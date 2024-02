Wolfsburg. Neuer Laden, neue Öffnungszeiten, neues Sortiment: Mohammad Ibrahim hat viele neue Pläne für seinen Kiyan Spätkauf. Das hat er vor.

Es kann der erste 24-Stunden-Kiosk in Wolfsburg werden: Der Kiyan Späti in Vorsfelde ist umgezogen und erweitert seine Öffnungszeiten. Wir haben mit Mohammad Ibrahim, dem Inhaber des Spätis in der Langen Straße 52, gesprochen: über das neue Sortiment, neue Dienstleistungen und neue Öffnungszeiten.