Wolfsburg. Gewohnt großzügig spendeten die VW-Beschäftigten auch im vergangenen Jahr für soziale Einrichtungen in der Region.

431.003 Euro und 15 Cent sind bei der Volkswagen-Belegschaftsspende des vergangenen Jahres zusammengekommen. Das teilte der Betriebsrat jetzt mit. Teilbeträge werden in den nächsten Wochen an 28 Einrichtungen in der Region fließen.