Wolfsburg. Seit der Energiekrise geht das Ringen in Wolfsburg um die Temperaturen in den Hallen- und Freibädern. Stadt hält an ihrer Linie fest.

Das Ringen um die Wassertemperaturen in Wolfsburgs Bädern geht weiter. Beim Blick auf ihre Freibäder hatte die Stadt jetzt erklärt, dass 23 Grad die konstante Temperatur sein soll. Ob die Sonne scheint, es Hochsommer ist oder kühl und regnerisch, so wie im zurückliegenden Jahr über etliche Wochen hinweg. Mit der 23-Grad-Ansage kündigen einige Dauerkartenbesitzer (90 Euro kostet die Saisonkarte für einen Erwachsenen) bereits an, 2024 dann nur noch sporadisch und bei warmen Temperaturen in Wolfsburgs Freibäder zu gehen.