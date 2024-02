Wolfsburg. Er dürfte wohl der erste seiner Art sein, der in einem Museum ausgestellt wird, schätzt Hans Jürgen Wiegleb. Was seine Werke ausmacht.

Filigrane Kleinode aus Gold sind Hans Jürgen Wieglebs Leidenschaft. Vor mehr als 50 Jahren hat er dafür seinen Meisterbrief erhalten, 36 Jahre lang führte er ein Geschäft in der Poststraße in Wolfsburg. Vor sieben Jahren schloss er dessen Türen zum letzten Mal, aber: Ans Aufhören denkt der Goldschmied noch lange nicht. Und jetzt stellt er einige seiner Werke in einer neuen Ausstellung im Raum für Freunde im Kunstverein im Schloss Wolfsburg aus, der sich der Präsentation von Kunst aus der Stadt verschrieben hat.