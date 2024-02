Wolfsburg. Der Irish Pub muss aufgrund des Neubaus der Brawo-Arkaden aus der Schiller-Galerie in Wolfsburg ausziehen. Wie es jetzt weitergeht.

Noch läuft literweise Bier aus den Hähnen im Wolfsburger Irish Pub an der Goethestraße 61. Doch damit könnte bald Schluss sein – zumindest am bisherigen Standort in der Wolfsburger Schiller-Galerie. Für das Großprojekt der Volksbank Brawo, die sogenannten „Brawo-Arkaden“, muss die irische Kneipe aus dem Gebäudekomplex ausziehen. Am bisherigen Standort soll ein neues Einkaufszentrum errichtet werden. Die Suche nach einem geeigneten Standort treibt den Inhaber Andreas Nanos um. Wir haben mit ihm über seine Pläne gesprochen.