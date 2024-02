Wolfsburg. Im Schubertring hat es am Abend des Valentinstages einen Vorfall gegeben. Mehrere Jugendliche bedrohten einen 57-Jährigen.

Vier unbekannte junge Männer haben am Mittwoch, 14. Februar, einen 57-jährigen Wolfsburger mehrfach bedroht. Als der Mann im Schubertring um kurz vor 20 Uhr spazieren war, kam ihm zunächst eine unbekannte Person auf einem blauen Motorroller der Marke Yamaha ohne Versicherungskennzeichen mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht entgegen, schreibt die Polizei

Der Motorroller verfing sich mit der Hundeleine des Fußgängers, woraufhin dieser kurzerhand den Schlüssel aus dem Zündschloss des Rollers zog und dem Unbekannten mitteilte, er solle auf die Polizei warten. Der junge unbekannte Mann flüchtete daraufhin. Der unbekannte Rollerfahrer war etwa 1,80 Meter groß, 15 bis 17 Jahre alt und trug dunkle Kleidung mit Kapuze sowie eine weiße Mütze.

Junges Trio bedroht Mann „in aggressiver Weise“

Wenig später kamen drei weitere, bisher unbekannte Personen auf den 57-Jährigen zu und bedrohten ihn in aggressiver Weise, so die Polizei weiter. Der Spaziergänger setzte sich verbal zur Wehr, woraufhin sich die drei Täter in unbekannte Richtung entfernten. Bei den Tätern handelte es sich um drei Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Einer der drei Unbekannten war etwa 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Ebenfalls sind die Ermittler an Hinweisen interessiert, die zur Identifizierung des unbekannten Motorrollerfahrers beitragen können. Hinweise: (05361) 46460.

red