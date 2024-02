Wolfsburg. Mit einer Einbahnstraße vor den Werkstoren soll dem Durchgangsverkehr durch VW-Pendler ein Riegel vorgeschoben werden. Was geplant ist.

Es war eine kleine Sensation, was die Bewohner von Sandkamp 2023 in zwei Bürger-Workshops mit der Stadt Wolfsburg austüftelten: Die scheinbar irre Idee einer Einbahnstraße mitten im Dorf direkt vor den VW-Werkstoren soll endlich Entlastung vom vielen Durchgangsverkehr bringen. Im Ortsrat am Mittwoch muss dazu überraschend noch ein Antrag gestellt werden.