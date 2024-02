Wolfsburg. Lena Kovačević will für Serbien beim ESC antreten. Und sie singt im Theater Wolfsburg. Im Interview erzählt sie, was ihr das bedeutet.

Die serbische Sängerin Lena Kovačević ist in ihrer Heimat ein Popsternchen, in diesem Jahr tritt sie beim serbischen Vorentscheid für den ESC an. Zugrunde liegt ihrer Karriere aber eine klassische Gesangsausbildung, die sie schon in ihrer Kindheit begann. Neben der Veröffentlichung von vier Studioalben spielt sie Konzerte mit ihrer Band, schließt sich aber auch gerne mal einem Symphonieorchester an. Oder dem Ensemble „Josef & Friends“ unter Leitung des stellvertretenden Konzertmeisters und Violinisten des Staatsorchester Braunschweig, Josef Ziga.