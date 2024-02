Wolfsburg. Hemden, Tischdecken, Bettwäsche: Birgit Effen bügelt alles. Darum ist „Bigis Bügelservice“ in Wolfsburg auch ein sozialer Treffpunkt.

Waschen, trocknen, bügeln: In „Bigis Bügelservice“ an der Heßlinger Straße in Wolfsburg riecht es nach frisch gewaschener Wäsche. Auf dem Regal stapeln sich die Wäschekörbe mit dreckiger Wäsche. Zahlreiche Flaschen Weichspüler stehen am Waschbecken und warten auf ihren Einsatz.