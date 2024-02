Wolfsburg. Die Schwarzwild-Jagd mitten im Fallersleber Wohngebiet ist zu gefährlich. Ein Super-Zaun würde sehr teuer. Das plant die Stadt.

Wenn es mal so einfach wäre: Seit die Wildschweine im vorigen Herbst angefangen haben, verstärkt in Fallersleben ihr Unwesen treiben, wird der Ruf nach einer Bejagung der Tiere laut. Denn Anwohner der Oststadt haben nicht nur Angst vor den Schwarzkitteln. Diese richten in dem Wohngebiet nahe der A 39 in Wolfsburg auch immer heftigere Schäden an. Für den Kampf gegen die Plage gibt es mehrere Ansätze, die aber nicht alle unumstritten sind.