Wolfsburg. Es gibt komplett überarbeitete Pläne für ein kleines Baugebiet in Ehmen, das die Stadt vor Jahren wegen Problemen zurückgestellt hatte.

Wer hätte das gedacht? Vor etlichen Jahren hatte die Stadt Wolfsburg ein weiteres Baugebiet in Ehmen in den Schubladen der Bauverwaltung verschwinden lassen, weil die Planung damals massive Schwierigkeiten machte. Nun die Überraschung: Am Dienstag präsentierte die Stadt komplett überarbeitete Pläne für das kleine Gebiet, das ein Investor erschließen soll. Interessant ist, wie die Probleme mit dem Lärmschutz gelöst werden sollen.