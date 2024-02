Velstove. Wolfsburgs Storchenbetreuer Georg Fiedler hat die Situation der Rückkehrer aus Spanien genau im Blick. Eine Sache ist ihm aufgefallen.

Galt bisher der 31. Januar 2015 in Kästorf als frühestes Ankunftsdatum eines Wolfsburger Weißstorches, so hat nun der Velstover Storch einen neuen Rekord aufgestellt: Am 25. Januar wurde der Rückkehrer zunächst auf einer Wiese gesichtet, danach in seinem Horst fotografiert. Das berichtet Weißstorch-Betreuer Georg Fiedler.