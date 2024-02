Wolfsburg. Die WMG fragt Wolfsburgerinnen und Wolfsburger: Was wünschen sie sich für die Stadt? Eine Bürgerbefragung.

Immer den violetten Pfeilen auf dem Fußboden nach, dann kommt man bis ins erste Obergeschoss: Hier, in der Porschestraße 26, lädt die Wolfsburg Wirtschaft- und Marketing-Gesellschaft, kurz WMG, am Mittwoch, 7. Februar, und am Donnerstag, 8. Februar, jeweils zwischen 10 und 19 Uhr alle Wolfsburger ein, sich an den Planungen für den Nordkopf zu beteiligen, sich zu informieren und mitzudiskutieren.