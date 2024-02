Wolfsburg. Für mehr als 200 Stellplätze auf einem Parkplatz im Allerpark Wolfsburg werden bald Gebühren fällig. Was das mit dem Badeland zu tun hat.

Es ist ein großer kostenloser Parkplatz mitten im Allerpark, der ganz kurze Wege zum Allersee, zum Badeland und zur Eisarena garantiert. Nun will die Stadt Wolfsburg dem Gratis-Parkvergnügen sprichtwörtlich einen Riegel vorschieben: Bald sollen neue Schranken aufgebaut werden, um Parkgebühren kassieren zu können. Die Details stehen nun fest.

Rund 230 Stellplätze gibt es auf dem Parkplatz, der sich vom Badeland bis neben die Eisarena erstreckt. In bester Lage können Allerpark-Besucher derzeit kostenlos ihre Autos abstellen und haben es nicht weit, um in das Sport- und Spaßbad, in die Eishalle, zum Kolumbianischen Pavillon oder einfach nur zum Allersee zu kommen.

Stadt Wolfsburg will auf Badeland-Parkplatz wieder Schranken installieren

Kein Wunder, dass der Parkplatz äußerst beliebt ist. Zu den Stoßzeiten ist es Glückssache, dort einen Stellplatz zu ergattern. Damit soll bald Schluss sein. Die Stadtverwaltung plant, für die Parkplatz-Nutzung Gebühren zu kassieren.

Das alles ist nicht neu: Der Parkplatz war schon einmal kostenpflichtig, mit Schranken-Betrieb. In Zeiten klammer Kassen besinnt sich die Verwaltung darauf und will wieder Gebühren einführen. „Dies ist eine Maßnahme aus dem Konsolidierungsprozess der Stadt Wolfsburg“, heißt es dazu im Beschlussvorschlag, den der Sportausschuss am 8. Februar behandelt. Verbunden mit diesem Hinweis: „Der Allerpark ist ein Naherholungsgebiet und freie Parkplätze befinden sich als Alternative in fußläufiger Nähe.“

Nutzer des Wolfsburger Badelands zahlen keine Parkgebühren

Jedenfalls ist nach Angaben der Verwaltung eine Parkplatzordnung notwendig. Die soll vom Rat im März beschlossen werden und zum 1. April in Kraft treten. Sie regelt unter anderem, dass die Parkplatz-Zeiten den regulären Badeland-Öffnungszeiten entsprechen. Aber: Für Badeland-Gäste ist die Parkplatz-Nutzung kostenlos. „Die Parkkarte kann hierzu im Kassenbereich entwertet werden“, heißt es. Wann die neuen Schranken und die Gebührenpflicht tatsächlich kommen, dazu gab es von der Stadt auf Nachfrage zunächst keine Angaben.

Aufgrund der Lage sollen sich die Gebühren nach der Parkzone 1 der städtischen Parkgebührenordnung richten. Konkret bedeutet das: Wer sein Auto künftig auf dem Badeland-Parkplatz abstellt, muss nach derzeitigem Stand 1,30 Euro je angefangene halbe Stunde zahlen – wenn man nicht ins Badeland will.

Vor einem Jahr rechnete die Stadt mit Kosten von zirka 144.000 Euro für neue Schranken, Betriebstechnik und Tiefbauarbeiten – bei geschätzten jährlichen Einnahmen von 59.000 Euro.

