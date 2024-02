Wolfsburg. Autofahrer müssen 2024 wieder stark sein. Die Fahrbahnsanierung am wichtigsten Wolfsburger Verkehrsknoten geht weiter. Mit Umleitungen.

Sperrungen und großräumige Umleitungen kommen 2024 auf viele Autofahrer zu. Die Stadt Wolfsburg plant Bauarbeiten am St.-Annen-Knoten. Dort soll die 2022 begonnene Deckensanierung der Fahrbahn weitergehen.

„Im Zuge dieser Maßnahme wird es erhebliche Einschränkungen für den fließenden Verkehr in allen Fahrtrichtungen geben“, kündigt der Geschäftsbereich Straßenbau in einer Ratsvorlage zu der Sommer-Baustelle an. Vorgesehen ist, die Spuren in Fahrtrichtung Norden und Osten voll zu sperren. Ebenso werde der Abbieger von der Berliner Brücke in Richtung Dieselstraße gesperrt. Geplant ist eine Umleitung über die Reislinger Straße, die Käthe-Paulus-Straße, die Dieselstraße und Vorsfelde.

St.-Annen-Knoten in Wolfsburg wird wieder Baustelle

Eine weitere Umleitung ist für Autofahrer geplant, die über die Braunschweiger Straße kommen und zur Autostadt, zur Volkswagen-Arena, in den Allerpark oder in die Designer Outlets Wolfsburg wollen. Sie sollen einen Umweg über die Heinrich-Heine-Straße, die Lessingstraße und die Heinrich-Nordhoff-Straße nehmen.

Verkehrsteilnehmer, die von der Dieselstraße geradeaus in Richtung Heßlinger Straße oder nach links auf den Berliner Ring möchten, sollen einspurig durch die Baustelle fahren. „Der Abbieger von der Dieselstraße in Richtung Norden wird ebenfalls gesperrt. Diese Verkehre werden auch über Vorsfelde umgeleitet“, kündigt die Stadt an.

Deckensanierung auf Berliner Ring dauert drei Wochen

Die Deckensanierung soll auf dem Berliner Ring zwischen der Einmündung Rothenfelder Straße und der Berliner Brücke stattfinden. Die Arbeiten seien aufgrund von Spurrillen, starken Rissen und diversen Flickstellen zwingend erforderlich, so der Geschäftsbereich Straßenbau. Betroffen ist auch der gesamte Einmündungsbereich der Dieselstraße. Bereits 2022 hatten zur Instandsetzung des Berliner Rings am St.-Annen-Knoten umfangreiche Bauarbeiten stattgefunden. In den kommenden Jahren sind hier weitere Baustellen geplant.

Die Stadtverwaltung benötigt einen Ratsbeschluss für die Bauarbeiten, die voraussichtlich rund 400.000 Euro kosten werden. Mit diesen Mitteln sollen auf einer Fläche von 6600 Quadratmetern die vier Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht und zum Teil auch der darunter liegende fünf Zentimeter dicke Asphaltbinder erneuert werden. „Die Flächen werden im Vorfeld entsprechend tief gefräst“, kündigt die Stadt an.

Sperrungen und Umleitungen in Wolfsburg in Sommerferien 2024

In den nächsten Jahren sind dann voraussichtlich die Dieselstraße und die Heßlinger Straße an der Reihe.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: