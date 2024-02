Wolfsburg. In einem Wolfsburger Baugebiet will die Stadt rigoros gegen Verkehrssünder vorgehen. Was sie plant, hat es in Wolfsburg noch nie gegeben.

Eigentlich sollte es dieses Problem gar nicht geben: Als die Stadt Wolfsburg das Baugebiet Wildzähnecke II in Wendschott plante, machte der Ortsrat zur Bedingung, dass die neuen Bewohner bei Aldi, und nur bei Aldi, in das Quartier hinein und auch wieder aus ihm herausfahren sollten. In der Realität mogeln sich jeden Tag Autofahrer in die andere Richtung durch die Straße „Zum Rottenföhr“ und den Bergmannskamp. Damit soll bald Schluss sein.