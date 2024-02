Fallersleben. Die 77-jährige Fallersleberin Karin Seiffert spendet 29 Nesteldecken an das Seniorenzentrum St. Elisabeth. Das ist ihr Beweggrund.

Edith Lohmann staunt über die vielen bunten Stoffarbeiten auf dem Tisch. Die länglichen Decken mit den unterschiedlichen Füll- und Fühl-Materialien haben es ihr besonders angetan. Eine mit Bändern und Glöckchen greift sie sich. Genäht habe dieses Exemplar und die anderen 28 Karin Seiffert, eine 77-jährige Fallersleberin mit einer großen Leidenschaft für kreative Näharbeiten, wie die Diakonie Wolfsburg in einer Pressemitteilung schreibt. Als die Schwiegermutter einer ihrer Töchter an Demenz erkrankt war, kam sie auf die Idee mit den Nesteldecken, heißt es. Jene Schwiegermutter hätte ihre innere Unruhe ausgelebt, indem sie immer etwas in ihren Händen anfassen und bewegen wollte. Karin Seiffert recherchierte im Internet und stieß auf eine Nähanleitung für Nesteldecken.