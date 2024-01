Wolfsburg. Mit den Brawo-Arkaden soll ein riesiger neuer Komplex in der Wolfsburger Innenstadt entstehen. Jetzt sind die Bürger gefragt.

Ladenlokale, Gastro-Flächen und rund 90 Wohnungen sollen entstehen, wenn die Volksbank in Wolfsburg ihre Brawo-Arkaden errichtet. Das Großprojekt, für das in diesem Jahr an der Ecke Porschestraße/Pestalozziallee die ersten Abrissarbeiten starten könnten, hat jetzt die nächste Hürde genommen.