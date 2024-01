Wolfsburg. Das Kiosk-Sterben geht weiter: An einem Wochenende haben in Fallersleben zwei Läden aufgegeben. Warum auch für Jan‘s Shop Schluss ist.

Kann das Zufall sein? Wolfsburg hat auf einen Schlag zwei Kioske verloren. Wie jetzt bekannt wurde, ist seit dem 20. Januar nicht nur eine Verkaufsstelle in der Fallersleber Innenstadt geschlossen. Sondern am selben Tag kam auch das Aus für einen Kiosk mitten in der Altstadt. Das hat auch Auswirkungen auf einen Paketdienst. Die Gründe für das Kiosk-Sterben sind allerdings sehr unterschiedlich.

Seit dem dritten Januar-Wochenende hängt ein Zettel an der Eingangstür in der Westerstraße 35: „Wir haben ab dem 20.01. geschlossen!“, informiert das Plakat die bisherigen Kunden von Jan‘s Shop. An mangelnder Kundschaft liegt es nach Inhaber-Angaben aber nicht, dass der etwas andere Kiosk nun dicht ist. Und zwar nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft.

Trend-Süßigkeiten waren Aushängeschild im Fallersleber Kiosk

„Viele Stammkunden sind traurig“, erzählt Inhaberin Sabrina Köppe am Telefon. „Der Standort in Fallersleben war der Shop, mit dem wir uns am meisten identifizieren konnten. Er war größer und schöner, dort konnten wir das Potenzial ausnutzen und uns ausleben. Es lief recht gut.“ Im März 2020 hatten Sabrina und Jan Köppe die Filiale eröffnet. Das war damals ein echtes Wagnis: Mit Beginn des ersten Corona-Lockdowns legten sie los – mussten aber nicht schließen, weil sie auch Getränke, Lebensmittel, Zeitungen und Zeitschriften verkauften.

In den Räumen der ehemaligen Drogerie Kummer bot das Ehepaar auf rund 130 Quadratmetern ein Sortiment, das über einen klassischen Kiosk weit hinausging. Das Aushängeschild waren amerikanische Trend-Süßigkeiten und -Getränke, die es hierzulande kaum zu kaufen gibt und die die beiden meist direkt aus den USA importierten.

Jan‘s Shop am Laagberg macht wie gewohnt weiter

Doch das Problem, das auch nach der Corona-Pandemie anhielt, war Personalmangel, berichtet Sabrina Köppe. „Die Schwierigkeit ist, qualifizierte Leute zu finden.“ Die Geschäftsfrau klingt etwas frustriert: „Viele Leute haben einfach keinen Bock mehr, zu arbeiten, und wollen lieber chillen.“ Und was wäre mit den Mitarbeitern aus dem Kiosk „Kleiner Laden“ an der Ecke Hopfengarten/Mühlenkamp, der am selben Tag schloss – allerdings aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen? Gemeldet habe sich bisher niemand von dort. „Die Leute müssen sich mit unserem Konzept identifizieren. Bei uns ist es sehr familiär, das muss auch passen“, betont die Geschäftsfrau.

Und wie geht es nun weiter? „Wir haben uns gesagt, dass es nichts bringt, zwei Läden zu 50 Prozent zu führen. Also gehen wir back to the basics“, sagt die Shop-Betreiberin. Soll heißen: Das Ehepaar konzentriert sich mit seinem Team wieder auf Jan‘s Shop in der Mecklenburger Straße am Laagberg. Diesen Kiosk hatten die beiden 2018 von Auswanderer Michael Baumann übernommen. Dort finden die Kunden weiterhin ausgefallene süße Spezialitäten. „Und am Laagberg wollen wir in ein paar Wochen auch wieder mit dem Lieferservice starten“, kündigt Sabrina Köppe an.

Wolfsburger Stadtteil aktuell ohne Hermes-Paketshop

Mit der Aufgabe von Jan‘s Shop in der Altstadt gibt es dort nun plötzlich nicht nur einen neuen Laden-Leerstand. Sondern seit der Schließung existiert in Fallersleben kein einziger Hermes-Paketshop mehr, wie ein Blick auf die Homepage mit dem Paket-Shop-Finder bestätigt.

Erst 2023 hatte der Kiosk den Paketdienst von Stilles Buchhandlung übernommen, die den Service nach dem Umzug innerhalb der Westerstraße abgegeben hatte. Der Bedarf war auf jeden Fall enorm, schildert Sabrina Köppe: „Das waren immer unfassbar viele Pakete, dreimal so viele wie bei uns am Laagberg. Und das trotz der schwierigen Parksituation in der Altstadt.“

