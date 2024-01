Wolfsburg. Elektro-Roller sind aus Wolfsburg nicht mehr wegzudenken. Doch sie stehen und liegen gefährlich im Weg herum. Nun kommen neue Verbote.

Ganz unbestritten haben die E-Scooter in Wolfsburg eine beachtliche Karriere hingelegt. Vor vier Jahren kurz nach dem Start des ersten Anbieters noch zum Stillstand verdammt, als die Corona-Pandemie ausbrach, sind die Elektro-Roller heute längst nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Die Stadt lieferte jüngst beeindruckende Zahlen dazu, wie viel die Flitzer genutzt werden. Doch es gibt unverändert Stress wegen illegal abgestellter oder hingeworfener Roller. Also zieht die Stadt die Daumenschrauben weiter an.