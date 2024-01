Wolfsburg. Georgios Arshad rackert sich bis zu 14 Stunden täglich in seiner Cafébar ab. Die hat jetzt einen neuen Namen. Was sich außerdem ändert.

Georgios Arshad wurde die Gastfreundschaft in die Wiege gelegt: Schon als kleiner Junge verbrachte der Wolfsburger viel Zeit in den Restaurants seiner Eltern. Später arbeitete er in den Familienbetrieben mit. Und jetzt rackert er sich seit bald drei Jahren ab, um seine erste eigene Cafébar zum Erfolg zu führen.