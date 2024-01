Vorsfelde. Hochzeit 1954 bei minus 24 Grad: Gertrud und Joachim Koch aus Vorsfelde feiern 70. Hochzeitstag – und teilen ein erstaunliches Geheimnis.

„Unsere Liebe ist schon eine sehr große Liebe. Jetzt, da wir so lange gemeinsam gelaufen sind. Wir hatten immer sehr viel Verständnis füreinander“, sagt Gertrud Koch, schaut dabei ihrem Joachim, der auf dem Sofa direkt neben ihr sitzt, in die Augen und streichelt zärtlich seine Wange. Am heutigen Dienstag feiern die beiden 93-Jährigen ihre Gnaden-Hochzeit. Neben Tochter Gabriele und Enkelin Ilona Hoffmann haben sich drei weitere Verwandte und Oberbürgermeister Dennis Weilmann zum Gratulieren angesagt.