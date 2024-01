Wolfsburg. Mit Plakaten am Wegesrand machten die Bauern klar, dass ihre Forderungen nicht erledigt sind. Treffen mit Bundestagsabgeordnetem.

Am 8. Januar gab es im Wolfsburger Stadtgebiet wie überall in der Republik lauten Protest der Landwirte mit Treckerkonvois und Blockaden. Jetzt folgte der stille Protest. Am Freitag fanden sich beispielsweise am Wegesrand Plakate. Laut Polizei gab es im Stadtgebiet keine Zwischenfälle.