Wolfsburg. Große Ideen für den Nordkopf brütet die Wolfsburg AG aus. Unter Umständen würde sie sogar selbst bauen. Das sind ihre Visionen.

Wohnungen am Nordkopf mit Blick auf das Volkswagenwerk. Eine vollkommen verwandelte Bahnhofspassage. Neubauten nicht nur an der Heinrich-Nordhoff-Straße, sondern auch an der Heßlinger Straße. Vielleicht sogar an Stelle der heutigen Polizeiinspektion. Wo die Stadt Wolfsburg und Volkswagen zusammenarbeiten, nämlich bei der Wolfsburg AG, werden große Visionen für eine andere Innenstadt gehegt.