Wolfsburg. Offen schwul, gesellschaftlich engagiert und unternehmerisch erfolgreich: Das ist der neue Präsident des Verbands in Niedersachsen

Ruft man ihn an, ist er meist irgendwo auf der Autobahn zwischen Wolfsburg und Helmstedt unterwegs – oder neuerdings auf der Fahrt nach Berlin. Florian Hary ist Niedersachsens neuer Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und trägt künftig die politischen Forderungen des Gastgewerbes auch in die Bundeshauptstadt. Rund 250 Delegierte aus ganz Niedersachsen haben Hary im vergangenen November zu ihrem neuen Repräsentanten gewählt und den bisherigen Amtsinhaber Detlef Schröder nach sechs Jahren verabschiedet. Aber wer ist der umtriebige Lobbyist, der in der Helmstedter und Wolfsburger Stadtgesellschaft bestens vernetzt ist?