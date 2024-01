Wolfsburg. VW lässt seinen unerreichten Kompaktklassiker ganz gemächlich ins neue Elektrozeitalter fahren. Seine Fans in Wolfsburg sind glücklich.

Gunnar Kilian, Personalvorstand des Volkswagen-Konzerns, ist Jahrgang 1975 und gehört damit vom Alter her noch gerade so zur „Generation Golf“, der vom Schriftsteller Florian Illies ein literarisches Denkmal gesetzt wurde. Die Generation Golf umfasst die Jahrgänge von 1965 bis 1975. Der Namensgeber VW Golf ist in diesem Frühjahr 50 Jahre auf dem Markt. Von ihm gibt es inzwischen acht Generationen. Volkswagen-Manager Kilian - wen wundert es - liebt sie alle.