Wolfsburg. „Mehr Golf geht nicht“, sagt VW-Chef Thomas Schäfer. Jetzt entscheidet die Kundschaft, ob die 8. Generation doch noch zum Erfolg wird.

Volkswagen feiert den 50. Geburtstag des Golf mit einem Update der achten Generation. Im März 1974 startete in Wolfsburg die Serienproduktion des Bestsellers, der bis heute mehr als 37 Millionen Mal vom Band lief. Was rein rechnerisch bedeutet, dass sich an jedem einzelnen Tag der letzten 50 Jahre weltweit über 2000 Menschen für einen neuen Golf entschieden. Damit ist die kompakte Ikone das erfolgreichste europäische Auto und der meistverkaufte VW aller Zeiten.