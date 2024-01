Wolfsburg. Mit einem gestohlenen Audi war ein 27-Jähriger mit Tempo 250 vor der Polizei geflohen. Das Urteil des Richters überraschte jedoch.

Mit bis zu 250 km/h flüchtete ein 27-Jähriger ohne Führerschein im September 2023 in einem gestohlenen Audi auf der A2 in Richtung Berlin vor der Polizei. Die Verfolgungsjagd endete mit einem doppelten Überschlag des Audi, wobei der Fahrer nur leicht und niemand sonst verletzt wurde. Trotz einschlägiger Vorstrafe kam der Fahrer nun am Amtsgericht Wolfsburg mit einer Bewährungsstrafe davon.