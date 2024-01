Wolfsburg/Gardelegen. Bei Boryszew in Gardelegen geht es wieder ums Geld. Eine Arbeitsniederlegung könnte auch Folgen für die VW-Produktion haben.

Die Volkswagen-Lieferketten sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Große internationale Krisen wie Corona, der Krieg in der Ukraine, eine Überschwemmung in Slowenien oder neuerdings die Gefährdung der Schiffsrouten am Horn von Afrika – die globalisierte Teileversorgung über Zulieferer birgt ihre Risiken. Und manchmal ist es auch nur ein ganz gewöhnlicher Streik. Der droht bei einem VW-Zulieferer in Gardelegen – also vor der eigenen Haustür.