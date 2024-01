Wolfsburg. Im Wolfsburger Ortsrat Stadtmitte gab es den neuesten Sachstand zum Thema Verbindung zwischen Reislingen und Steimker Gärten.

Jetzt hängt es am Frost. Davor hing es am Hochwasser. Davor an Gutachten, die fehlten. Davor an der grundsätzlichen Möglichkeit, zunächst ein Provisorium als Verbindung zu errichten. Richtig, die Rede ist von einigen wenigen Metern festen Weges in Wolfsburg, die sich seit dem Bau der Steimker Gärten Einwohner des neuen Viertels ebenso wie des benachbarten Viertels Reislingen-Windberg wünschen.