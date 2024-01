Wolfsburg. Nachdem der Großinvestor ausfällt, will die Stadt das Vorhaben nun selbst umsetzen. Und lädt fürs Erste zum 48-Stunden-Workshop.

Nach dem Aus für Signa und René Benko am Nordkopf wirft die Stadt keineswegs in Sachen Quartierentwicklung die Flinte ins Korn. Im Gegenteil: Nunmehr sind, um das Projekt „Wolfsburg Connect“ zu entwickeln, die Vor-Ort-Kräfte und Wolfsburger Potenziale gefragt. Fürs Erste steht bereits am 7. und 8. Februar ein großer Workshop an. Titel: „48 Stunden Nordkopf“.