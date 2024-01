Wolfsburg/Stuttgart. In Europa und den USA setzen die Stuttgarter mehr Autos ab. Das hilft, die Rückschläge in China zu verkraften.

Die Volkswagen-Tochter Porsche zeigte im Geschäftsjahr 2023 nach eigenen Angaben ein robustes Wachstum und erreichte bei den Auslieferungen ein leichtes Plus. Die Absatzrückgänge in China konnten durch Zuwächse in Nordamerika und Europa ausgeglichen werden.